Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Drei Fahrten unter Drogeneinfluss gestoppt

Landau (ots)

Ein 35-jähriger E-Roller Fahrer, ein 21- jähriger Autofahrer und eine 29-jährige E-Scooter Fahrerin mussten gestern ihr Fahrt beenden, weil sie unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen. Der 35-jährige E- Roller Fahrer wurde um 7.35 Uhr in Landau kontrolliert, als er seine 7-jährige Tochter mit dem Roller zur Schule fuhr. Die Beamten stellten bei dem Fahrer Auffälligkeiten fest, ein Drogenvortest reagierte auf verschiedene Betäubungsmittel positiv. Im weiteren Tagesverlauf wurde ein 21-jähriger Autofahrer gegen 12.00Uhr im Südring in Landau einer Verkehrskontrolle unterzogen. Auch er zeigte Auffälligkeiten, sein Drogenvortest verlief ebenfalls positiv auf verschiedene Betäubungsmittel. Zuletzt wurde gegen 19.30Uhr eine 29-jährige E Scooter Fahrerin in der Ostbahnstraße durch eine Polizeistreife kontrolliert. Die 29-Jährige hatte an ihrem E Scooter kein Versicherungskennzeichen angebracht und war ca. 1 Woche zuvor bereits aufgrund einer Trunkenheitsfahrt mit dem E Scooter aufgefallen. Auch bei der erneuten Kontrolle gab sie an, am Vortag Marihuana konsumiert zu haben. Ihr E-Scooter wurde sichergestellt. Allen drei Fahrern wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

