Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Führerschein beschlagnahmt

Edenkoben (ots)

Der Polizei Edenkoben wurde am 21.02.2022 gegen 17:00 Uhr ein Verkehrsteilnehmer mit unsicherer Fahrweise gemeldet. Dieser konnte in der Luitpoldstraße in Edenkoben einer Kontrolle unterzogen werden. Bei dem 84-jährigen Audi-Fahrer konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden, ein Alco-Test ergab einen Wert von 0,5 Promille. Währen der Kontrolle konnten weitere Ausfallerscheinungen festgestellt werden, sodass eine Blutprobe angeordnet wurde. Der Führerschein wurde beschlagnahmt, die Weiterfahrt wurde untersagt. Der Audi-Fahrer wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell