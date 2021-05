Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Automatische Feuermeldung bringt Wasserschaden zu Tage!

Celle (ots)

Am Samstagnachmittag wurde die Freiwillige Feuerwehr Celle zu einer automatischen Feuermeldung in einem Objekt am Siemensplatz alarmiert.

Vor Ort wurde zunächst die genaue Position des ausgelösten Feuermelders festgestellt. Die weitere Erkundung ergab einen Wasserschaden. Hierbei war Wasser in einen Schaltschrank eingedrungen und hatte zu einem Schmorbrand geführt. Die Einsatzstelle wurde durch die Feuerwehr eingehend kontrolliert, ein weiterer Einsatz der Feuerwehr war nicht erforderlich. Weitere Maßnahmen wurden durch den Betreiber getroffen.

Dieser Einsatz zeigt, wie wichtig Anlagen des vorbeugenden Brandschutzes sind. Dies gilt auch für zu Hause. Installieren sie Rauchmelder, denn Rauchmelder retten Leben!

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Celle, übermittelt durch news aktuell