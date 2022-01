Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fußgänger anstatt Radfahrer

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ein 17-Jähriger musste am Donnerstag den Weg nach Hause zu Fuß antreten. Der Jugendliche schloss sein Rad am Bahnhof in Hermsdorf an. Als er in den frühen Abendstunden zurückkehrte, musste er feststellen, dass sein Bike nicht mehr an Ort und Stelle stand. Unbekannte haben es im Laufe des Tages von seinem Abstellort gestohlen und sind danach unerkannt entkommen.

