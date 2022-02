Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Ermittlungen laufen

Lahr (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Lahr haben nach einer handfesten Auseinandersetzung im Verlauf des Mittwochnachmittags in einem Gebäude in der Willy-Brandt-Straße Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung eingeleitet. Nach derzeitigem Sachstand soll ein 32 Jahre alter Mann zwischen 15 Uhr und 17 Uhr einen 22-Jährigen mit dem Griffstück einer Pistole geschlagen und ihn mit der Schusswaffe sowie einem langen Messer bedroht haben. Die Hintergründe des Streits dürften im privaten Umfeld beider Männer zu suchen sein. Der 22-Jährige wurde bei dem Vorfall leicht verletzt. Die Ermittlungen dauern an.

/ya

