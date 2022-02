Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hornberg - Totalschaden nach Sekundenschlaf, Zeugenaufruf

Hornberg (ots)

Glücklicherweise unverletzt blieb eine 58-jährige Autofahrerin bei einem Unfall, der sich am Mittwoch gegen 16:45 Uhr auf Reichenbacher Straße ereignet hat. Die Hyundai-Lenkerin kam mutmaßlich aufgrund eines Sekundenschlafes nach links von der Fahrbahn ab. Dort schanzte der PKW über eine Böschung und kam auf der Seite liegend zum Stillstand. Am Hyundai entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Die Fahrerin erwartet nunmehr ein Strafverfahren wegen Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung. Zeugen, die durch die Fahrweise der Hyndai-Lenkerin gefährdet wurden, setzen sich bitte unter der Rufnummer: 07832 97592-0 mit den Beamten des Polizeireviers Haslach in Verbindung. /lg

