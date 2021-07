Polizei Hamburg

POL-HH: 210707-1. Fahrender Drogenhändler in Hamburg-Hoheluft-West vorläufig festgenommen

Hamburg (ots)

Tatzeit: 06.07.2021, 20:50 Uhr

Tatort: Hamburg-Hoheluft-West, Eppendorfer Weg

Zivilfahnder des Polizeikommissariats 23 (PK 23) haben gestern Abend einen mutmaßlichen Rauschgifthändler und dessen Abnehmer in Hoheluft-West vorläufig festgenommen. Offenbar hatte der 35-Jährige das Betäubungsmittel auf Bestellung mit einem Auto geliefert.

Die Beamten waren auf den Mann aufmerksam geworden, der mit einem Toyota Yaris am Fahrbahnrand hielt. Ein jüngerer Mann stieg kurz danach auf der Beifahrerseite zu und nur wenig später wieder aus.

Die Polizisten kontrollierten den Ausgestiegenen daraufhin und fanden bei ihm ein Tütchen Marihuana. Bei ihm handelte es sich um einen 19-jährigen Deutschen, der in unmittelbarer Nähe wohnt.

Da der Verdacht bestand, dass der 19-Jährige das Betäubungsmittel gerade bei dem Fahrer des Yaris erworben hatte, hielten die Beamten diesen in der Breitenfelder Straße an und nahmen ihn vorläufig fest. In dem Fahrzeug fanden die Fahnder circa 200 Gramm Marihuana und 450 Euro Bargeld und beschlagnahmten es. Die anschließende Durchsuchung der Wohnung des 35-jährigen Deutschen in Barmbek-Süd führte zur Sicherstellung weiterer rund 500 Gramm Marihuana, knapp 2.000 Euro Bargeld sowie eines Schlagrings.

Mangels Haftgründen wurden beide Männer nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Die Ermittlungen werden beim Drogendezernat (LKA 68) geführt und dauern an.

