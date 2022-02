Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Zwei Mal Feuer auf öffentlicher Toilette - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Am Freitag- und am Samstagabend, 04./05.02.2022, hat es auf der öffentlichen Damentoilette beim Busbahnhof in WT-Waldshut gebrannt. In beiden Fällen wurde das Feuer absichtlich gelegt. Einmal wurde ein Mülleimer angezündet, das andere Mal Toilettenpapier. Am Samstagabend wurde ein ca. 180 cm großer, dunkel gekleideter Mann mit Drei-Tage-Bart beobachtet, der die Damentoilette kurz vor der Brandentdeckung verlassen hatte. Personen befanden sich keine in der Toilette. Durch die starke Rauchentwicklung entstand Sachschäden an Decken und Wänden, der Mülleimer wurde zerstört. Gebäudeschaden dürfte keiner verursacht worden sein. Die Feuerwehr war im Einsatz, um die Feuer zu löschen. Um sachdienliche Hinweise bittet das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8316-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell