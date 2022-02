Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Waldshut: Zahlreiche Beanstandungen mutmaßlich berauschter Fahrer

Freiburg (ots)

Am vergangenen Wochenende sind im Landkreis Waldshut neun mutmaßlich berauschte Fahrer beanstandet worden. Am Freitag, 04.02.2022, gegen 18:30 Uhr, soll ein 71 Jahre alter Autofahrer zwischen Murg und Laufenburg so auffällig gefahren sein, dass ihn ein anderer Autofahrer an der Weiterfahrt hinderte. Gute 1,6 Promille ergab eine Alkoholüberprüfung bei dem Fahrer. Er musste mit zur Blutprobe, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Gegen 21:50 Uhr fiel bei einer Verkehrskontrolle auf der L 146 bei St.Blasien-Menzenschwand bei einem 23-jähriger Autofahrer Marihuana-Geruch auf. Er räumte ein, gerade einen Joint geraucht zu haben. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, eine Blutprobe erhoben. Zur gleichen Zeit wurde aus Küssaberg ein Hausstreit gemeldet. Der beteiligte 28 Jahre alte Ehemann konnte später von einer Polizeistreife am Steuer seines Wagens angehalten werden. Eine Alkoholüberprüfung ergab rund 0,6 Promille und auch ein Drogentest fiel positiv aus, weshalb er mit zur Blutprobe musste. In der Nacht zum Samstag, 05.02.2022, gegen 03:25 Uhr, wurde in Bad Säckingen ein 42-jähriger Autofahrer gestoppt, der deutlich zu schnell gefahren war. Er hatte knapp 0,9 Promille intus, einen Führerschein besaß er nicht. Am Abend, gegen 21:50 Uhr, wurde in Laufenburg ein 21-jähriger Autofahrer mit knapp 0,8 Promille beanstandet. Ebenfalls am Samstagabend soll ein 60-jähriger mit seinem Auto alkoholisiert von St.Blasien aus gestartet sein. An der Halteranschrift konnte der Mann angetroffen und seine Fahrtüchtigkeit überprüft werden. Da der Alcomatentest einen Wert von beinahe 1,9 Promille anzeigte, wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein des Mannes einbehalten. Ein 62 Jahre Mann auf einem kleinen Motorroller soll unter Drogeneinfluss gegen 22:25 Uhr in Küssaberg-Rheinheim gefahren sein. Eine Blutuntersuchung wird Klarheit bringen, ein Drogentest zeigte positive Befunde gleich auf mehrere Drogenarten. Ein 20-jähriger Fahranfänger wurde in der Nacht zum Sonntag, 06.02.2022, in Wehr gestoppt. Er war leicht alkoholisiert. Für ihn gilt allerdings ein absolutes Alkoholverbot beim Führen von Kraftfahrzeugen. Am Sonntagmittag schließlich wurde ein 26 Jahre alter Autofahrer in Küssaberg-Kadelburg mit mutmaßlich ca. 1,8 Promille ertappt. Eine Blutentnahme folgte, der Führerschein sichergestellt.

