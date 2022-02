Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Autofahrerin prallt gegen Betonbox - Beifahrer leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Samstagabend, 05.02.2022, gegen 20:45 Uhr, ist eine 55 Jahre alte Autofahrerin in WT-Tiengen von der Straße abgekommen. Sie war am Ortseingang von Tiengen aus Fahrtrichtung Lauchringen nach rechts geraten. Ihr Auto kollidierte mit einem Mülleimerunterstand aus Beton. Der hinzugezogene Rettungsdienst untersuchte die beiden Insassen an der Unfallstelle. Ins Krankenhaus musste niemand. Der 19 Jahre alte Beifahrer erlitt leichte Verletzungen. Das Auto musste abgeschleppt werden. Insgesamt dürfte sich der entstandene Sachschaden auf rund 12000 Euro belaufen.

