Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Fußgänger wird von Pkw erfasst - schwer verletzt mit Rettungshubschrauber verlegt

Freiburg (ots)

Schwere Verletzungen hat am Sonntagabend, 06.02.2022, ein 72 Jahre alter Fußgänger erlitten, nachdem er in der Ortsdurchfahrt von WT-Tiengen mit einem Pkw kollidiert war. Kurz vor 19:00 Uhr war es zum Verkehrsunfall an der Kreuzung Klettgau-/Hecker-/Berlinerstraße gekommen. Diese passierte ein 80 Jahre alter Autofahrer in Fahrtrichtung Lauchringen, als er den auf der Straße befindlichen Fußgänger mit der Front erfasste. Der Fußgänger wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Während den Rettungsmaßnahmen war der Kreuzungsbereich komplett gesperrt. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 1500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell