POL-FR: Schopfheim: Nötigung auf der B 317 - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Zur Nötigung in Form von dichtem Auffahren, Hupen und rasantem Überholen kam es am Sonntag, 06.02.2022, gegen 09.30 Uhr auf der B 317 von Maulburg in Richtung Schopfheim. Hier befuhren ein 46 Jahre alter Mann mit seinem Tiguan und ein 63 Jahre alter Mann mit seinem Opel Astra die Strecke. Beide geben an, jeweils von dem anderen genötigt geworden zu sein. Aufgrund eines Bremsmanövers kam der Opel-Fahrer ins Schleudern, fuhr kurzzeitig auf den Grünstreifen und kollidierte mit der Leitplanke. Ein Zeuge der vor dem Tiguan-Fahrer fuhr sagte aus, dass er auf die Gegenfahrbahn fahren musste, um ein Auffahren des überholenden Opels zu verhindern. Verletzt wurde niemand. Am Opel entstand Sachschaden in Höhe von rund 1200 Euro. Der Ablauf des Vorfalls ist unklar und daher sucht das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) weitere Zeugen, welche die Nötigung auf der B 317 am Sonntag beobachten konnten. Diese werden gebeten, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

