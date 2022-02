Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ballrechten-Dottingen: Freilaufender Hund beißt Wanderin ins Knie - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Ein freilaufender Hund hat am Samstag, dem 05.02.2022, gegen 16 Uhr, im Bereich des Castellbergs in Ballrechten-Dottingen eine 64-jährige Fußgängerin angefallen und verletzt. Diese war mit einer weiteren Frau in den Weinbergen unterwegs, als ein großer dunkler Hund, eventuell ein Rottweiler oder ein ähnlich aussehender Mischling, auf die beiden Frauen zurannte und an ihnen hochsprang. Der Hund bellte und knurrte und biss der 64-Jährigen letztlich ins Knie, wodurch diese eine blutende Wunde erlitt. Weiterhin wurde die Hose der Frau durch den Biss beschädigt. Der Hund entfernte sich kurz darauf und rannte zu zwei Frauen, bei welchen es augenscheinlich um die Besitzerinnen handelte, zurück. Diese nahmen den Hund an sich und gingen davon, ohne dem Vorfall weitere Beachtung zu schenken. Gesucht werden nun Zeugen, die den Vorfall am Samstag beobachtet haben oder die Angaben zur Herkunft des Hundes oder der Besitzerin machen können. Hinweise nimmt das Polizeirevier Müllheim unter der Telefonnummer 07631 1788-0 entgegen.

