POL-FR: Verhinderung von Schlägerei vor Cocktailbar - Aggressiv auftretende Person in Innenstadt gibt sich für anderen aus - Verwendung der Aliaspersonalien nicht von Erfolg gekrönt - Festnahme

Freiburg (ots)

Stadt Freiburg im Breisgau

Freiburg - Innenstadt

Am frühen Sonntagmorgen den 06.02.2022, gegen 01:25 Uhr wurde die Polizei von Angestellten einer Cocktailbar in der Freiburger Innenstadt gerufen, da mehrere aggressiv auftretende Personen andere Leute belästigen würden. Es drohe eine Schlägerei.

Streifen des Polizeireviers Freiburg-Nord stellten fest, dass sich die Streitigkeiten bereits in Richtung Bertoldsbrunnen verlagert hatten. Eine der Personen, welche durch besonders aggressives Verhalten auftrat wurde im Bereich der Universitätskirche einer Kontrolle unterzogen.

Der 23 - jährige Mann wurde zu diesem Zeitpunkt per Haftbefehl gesucht und wies sich vor der Polizei mit Aliaspersonalien eines 24 - jährigen Bekannten aus. Diese hatte er auf seinem Smartphone in der CovidPass App als eigene eingegeben. Sein Ziel war bei einer Kontrolle einer möglichen Festnahme zu entgehen und zudem ohne Impfung die Vorteile des Geimpften-Status ausnutzen zu können.

Was er allerdings zu seinem Pech nicht bedacht hatte: Die Personalien seines Bekannten lagen ebenfalls in den polizeilichen Datensystemen mit einem Suchvermerk ein. Dieser Bekannte wurde ebenfalls per Haftbefehlt gesucht. Ihm wurde vor Ort die Festnahme erklärt und er wurde zur weiteren Abklärung zur Dienststelle verbracht.

Dort offenbarte sich der Schwindel. Der ebenfalls ausgeschriebene Bekannte konnte leider nicht vor Ort angetroffen werden.

Der 23 - jährige Mann wurde in den Gewahrsamsräumlichkeiten des Polizeireviers untergebracht und wird am 07.02.2022 zur Haftbefehlseröffnung dem Richter vorgeführt werden.

