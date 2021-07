Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: E-Scooter sichergestellt

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Weil er kein Versicherungskennzeichen trug, ist ein E-Scooter am Donnerstagnachmittag einer Polizeistreife in Otterbach aufgefallen. Die Beamten entdeckten den Roller in Höhe einer Tankstelle und stoppten, um das Gefährt und seinen Fahrer einer Kontrolle zu unterziehen.

Der 18-jährige Mann gab an, gerade erst mit dem E-Scooter zu dieser Stelle gefahren zu sein. Einen konkreten Nachweis, dass der Roller ihm gehört, konnte er nicht vorlegen. Der E-Scooter wurde deshalb bis zur Klärung der Eigentums- und Versicherungsverhältnisse sichergestellt. Wegen des Fahrens ohne Versicherungsschutz kommt auf den 18-Jährigen eine Strafanzeige zu. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell