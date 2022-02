Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Aufmerksamer Bürger entdeckt Fahrraddiebstahl - Täter muss Beute aufgeben - Polizei sucht nun den Eigentümer des Mountain-Bikes

Freiburg (ots)

Landkreis Lörrach

Stadt Rheinfelden, Ortsteil: Karsau

Zivilcourage zeigte am Samstagabend, 05.02.2022, ein 26-jähriger, der einen jungen Mann beobachtete, der auf einem Radweg in Rheinfelden-Karsau zwei Fahrräder schob. Er hatte den Verdacht, dass mindestens eines der beiden Fahrräder nicht dem Mann gehörte Er wählte den Notruf um der Polizei seine Beobachtung mitzuteilen und sprach den 17-jährigen dann an und verwickelte ihn in ein Gespräch bis die Polizeistreife eintraf.

Wie sich bei der Kontrolle herausstellte, gehört das zweite Rad tatsächlich nicht dem jungen Mann, der sich nun wegen Diebstahls verantworten muss.

Nun sucht die Polizei den Besitzer des schwarz-gelben Mountainbikes der Marke: Galano, Typ: Toxic 29.

Der Eigentümer kann sich jederzeit mit einem Eigentumsnachweis an das Polizeirevier Rheinfelden unter Tel.: 07623 7404-0 wenden.

MH

FLZ/mt

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell