POL-FR: Gebäudebrand - Scheune gerät in Brand - bislang kein Hinweis auf verletzte Personen - größerer Feuerwehreinsatz - Erstmeldung

Gemeinde: Efringen-Kirchen, Ortsteil: Maugenhard

Am 05.02.2022 gegen 18:20 Uhr wurde über Notruf der Polizei gemeldet, dass es zu einem Brand in einer Scheune in der Mappacher Straße in Efringen-Kirchen, Maugenhard gekommen sei. Ein nebenstehendes Haus drohe ebenfalls in Brand zu geraten. Es sei eine alte Scheune und die Rauchsäule sei weithin zu sehen. Sofort wurde über die Integrierte Leitstelle von Feuerwehr- und Rettungsdienst ein größerer Lösch- und Rettungseinsatz ausgelöst.

Eine erste eintreffende Streife stelle einen Brand in der betreffenden Scheune fest. Es waren zwar noch keine Flammen außerhalb des Gebäudes zu sehen, allerdings waren schon weite Teile des Gebäudes betroffen.

Durch den sofortigen, beherzten Einsatz der Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf nebenstehende weitere Ökonomie- und Wohngebäude bislang verhindert werden. Der Feuerwehreinsatz dauert derzeit noch an.

Nach derzeitigem Kenntnisstand kamen glücklicherweise keine Personen zu Schaden. Der Sachschaden ist erheblich, die Höhe aber bislang unbekannt.

Gegen 18:50 Uhr konnte die Feuerwehr vermelden, dass der Brand unter Kontrolle ist. Die Löscharbeiten allerdings noch in vollem Gange sind.

Die Brandursache ist bislang unklar. Das Polizeirevier Weil am Rhein hat die Ermittlungen übernommen.

Stand: 19:05 Uhr

Es wird nachberichtet.

