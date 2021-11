Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Einbruch in Büroräume

Warendorf (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Mittwoch (03.11.2021) auf Donnerstag (04.11.2021) in Büroräume einer Firma an der Stromberger Straße in Beckum eingebrochen.

Der oder die Täter haben sich vermutlich zwischen 17:00 Uhr und 07:22 Uhr Zutritt über ein Fenster verschafft, welches sich auf der Rückseite des Gebäudes befindet. Hier stahlen sie Bargeld aus einem Tresor.

Hinweise zu den Tätern oder verdächtigen Beobachtungen bitte an die Polizei Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

(Verfasst von Schülerpraktikantin Maiya)

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell