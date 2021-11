Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Einbruch in Einfamilienhaus

Warendorf (ots)

Unbekannte Täter sind am Donnerstag (04.11.2021) in ein Einfamilienhaus an der Westkirchener Straße in Ennigerloh eingebrochen.

Der oder die Täter haben sich zwischen 15.00 Uhr und 19.00 Uhr Zutritt verschafft, mehrere Räume durchwühlt und Bargeld gestohlen.

Hinweise zum Einbruch oder der Tätern bitte an die Polizei Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

