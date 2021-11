Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. 19-jähriger Radfahrer angefahren

Warendorf (ots)

Nachdem er einen Radfahrer in Telgte angefahren hatte, erkundigte sich ein Unbekannter am Mittwoch (03.11.2021, 11.25 Uhr) nach dem Befinden des jungen Mannes, setze seine Fahrt allerdings fort, ohne Personalien zu hinterlassen und die Polizei zu rufen.

Der 19-jährige Telgter war auf dem Radweg der Einener Straße Richtung Ortsausgang unterwegs. Der unbekannte Bullifahrer kam aus der Straße Hasenkamp und stoppte an einem entsprechenden Straßenschild. Als er anfuhr, stieß er gegen den Radfahrer, weswegen der 19-Jährige stürzte. Der Fahrer des weißen Bullis stieg aus und erkundigte sich, ob alles in Ordnung sei. Der Radfahrer bestätigte dies zunächst. Der Beteiligte stieg daraufhin in sein Fahrzeug und fuhr weiter, ohne die Personalien zu hinterlassen und die Polizei zu rufen. Er ist circa 35 bis 40 Jahre alt, hatte schwarze Haare und einen Vollbart.

Im Nachhinein stellte der 19-Jährige leichte Verletzungen fest.

Der Fahrer des Bullis und weitere Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

