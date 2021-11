Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst-Albersloh. Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Warendorf (ots)

Ein 20-jähriger Münsteraner fuhr am Donnerstag, 04.11.2021, gegen 01:25 Uhr mit seinem PKW (VW Caravelle) in Sendenhorst auf der Landstraße 586 (Rummler) von Albersloh in Richtung Münster.

Vor einer Rechtskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, lenkte gegen, kam schließlich nach links von der Fahrbahn ab und geriet in den Straßengraben.

Dabei verletzten sich drei der fünf Mitinsassen, ein 55-Jähriger aus Münster schwer, eine 55-Jährige aus Münster leicht und eine 91-jährige Soesterin leicht. Rettungskräfte brachten sie in umliegende Krankenhäuser. Zwei weitere Mitfahrer, 61- und 23 Jahre alt aus Münster, sowie der 20-jährige Fahrer blieben unverletzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Rettungsmaßnahmen war die Landstraße für etwa eine Stunde voll gesperrt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell