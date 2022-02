Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Brand einer Doppelhaushälfte

Freiburg (ots)

LKR LÖ

- Grenzach-Wyhlen

Am Freitagabend, gegen 22:15 Uhr, wurden aus einer Doppelhaushälfte in der Bettinger Straße in Grenzach aufsteigender schwarzer Rauch gemeldet. Beim Eintreffen der Rettungskräfte war der bereits völlig verrußte Hauseigentümer dabei sein Hab und Gut aus dem noch immer brennenden Haus zu retten. Die Einsatzkräfte mussten ihn aktiv daran hindern zurück ins Haus zu gehen. Aufgrund einer Rauchgasvergiftung wurde er mit einem Rettungswagen auf die Intensivstation des Kreiskrankhauses Lörrach verbracht. Lebensgefahr bestand keine. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Weitere Personen befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes nicht im Haus. Nach jetzigem Ermittlungstand liegen noch keine Hinweise bezüglich der Brandursache vor. Der entstandene Sachschaden dürfte sich nach ersten Einschätzungen im mittleren bis hohen fünfstelligen Betrag liegen. Die Ermittlungen werden durch den Polizeiposten Grenzach-Wyhlen aufgenommen.

Stand: 09:00 Uhr

