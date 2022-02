POL-FR: Waldkirch: Brandstiftung

Polizeipräsidium Freiburg

Waldkirch: Brandstiftung

Freiburg

Am Freitagmorgen, 04.02.2022, gegen 02.30 Uhr, kam es in der Adenauerstraße in Waldkirch zum einem Brand mehrerer Mülltonnen, die unter einem Unterstand abgestellt waren.

Beim Eintreffen der Polizei und der Feuerwehr befand sich der Unterstand bereits im Vollbrand und drohte auf die benachbart geparkten Fahrzeuge und auf das Wohnhaus überzugreifen.

Durch das schnelle Handeln der Freiwilligen Feuerwehr Waldkirch konnte ein Übergreifen und damit ein größeres Schadensbild verhindert werden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kann von einer Brandstiftung ausgegangen werden. Die Polizei sucht einen Fahrradfahrer als wichtigen Zeugen. Er hatte einen vorbeifahrenden Kurierfahrer auf das Feuer aufmerksam gemacht und war anschließend weitergefahren.

Das Kriminalkommissariat Emmendingen (Tel.: 07641-582-0) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zum Radfahrer geben können. Aber auch der Radfahrer wird gebeten, sich nochmals als wichtigen Zeugen zur Verfügung zu stellen.

