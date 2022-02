Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: dreister Trickdiebstahl auf Kundenparkplatz - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Eine 74-jährige Frau war am Donnerstag, 03.02.2022, gegen 13.30 Uhr, damit beschäftigt ihre Einkäufe in ihren blauen Mercedes zu verladen, als sie von zwei Männern angesprochen wurde. Während einer der Männer mit einem Bündel Prospekte vor dem Gesicht der 74-Jährigen herumwedelte, zog der andere Mann die schwarze Geldbörse der Frau aus deren Jackentasche. Das Ganze geschah auf dem Kundenparkplatz eines großen Lebensmittelmarktes in der Schildgasse. Eine sofortige Fahndung nach den beiden Männern war erfolglos. In der gestohlenen Geldbörse befanden sich Bargeld, Bankkarten sowie Identitätsdokumente. Vermutlich haben die beiden Männer zuvor auch schon andere Personen auf dem Parkplatz angesprochen. Die beiden Männer sollen Ende 20 Jahre alt, etwa 170 bis 175 Zentimeter groß sein, eine normale Statur und dunkle kurze Haare gehabt haben. Sie sollen keine Mund-Nasen-Bedeckung getragen haben. Einer der Männer hatte vermutlich einen größeren Bündel Prospekte in der Hand gehalten. Hinweise zu den beiden Männern nimmt das Polizeirevier Rheinfelden unter der Telefonnummer 07623 74040 entgegen.

