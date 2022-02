Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Mutmaßlich berauscht und mit frisiertem Roller unterwegs

Freiburg (ots)

Mutmaßlich berauscht und mit einem frisierten Motorroller war am Donnerstagmorgen, 03.02.2022, ein 19-jähriger Mann in WT-Tiengen unterwegs. Kurz vor 08:00 Uhr war er von einer Polizeistreife kontrolliert worden. Technische Veränderungen am Roller hatten die Höchstgeschwindigkeit erhöht, so dass dieser fahrerlaubnispflichtig wurde. Allerdings besaß der Mann nur eine Mofa-Prüfbescheinigung. Außerdem fielen beim ihm typische Anzeichen auf, die auf eine Drogenbeeinflussung deuteten. Ein Drogentest war dann auch positiv auf THC, weshalb er mit zu einer Blutprobe musste. Er räumte ein, am Vorabend einen Joint geraucht zu haben.

