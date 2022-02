Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutöschingen: Biotonne brennt - Feuerwehr im Einsatz

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Freitag, 04.02.2022, hat in Wutöschingen eine Biotonne gebrannt und den Einsatz der Feuerwehr ausgelöst. Kurz nach 01:00 Uhr war ein Kellerbrand gemeldet worden. Es brannte glücklicherweise nur eine Biotonne, die außerhalb des betroffenen Anwesens stand und somit keinen Schaden am Gebäude anrichtete. Möglicherweise könnte darin entsorgte Asche den Brand verursacht haben. Die Feuerwehr Wutöschingen war mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell