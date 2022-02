Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Versuchter Raub auf Straße - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Freitagabend, 28.01.2022, gegen 22 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Mann einem 16-jähren Jugendlichen im Bereich des Fußgängerwegs, der entlang der Güterbahnline von Freiburg-Haslach in die Bissierstraße führt, auf Höhe eines Treppenabgangs zur Ferdinand-Weiss-Straße, seine mitgeführte Umhängetasche mit Gewaltanwendung zu entreißen. Nachdem sich der Jugendliche zunächst zur Wehr setzen und in die Bissierstraße flüchten könnte, kamen ihm zwei Passanten zu Hilfe, welche den unbekannten Mann, der den Jungen verfolgte ansprachen und den Jungen ein Stück weit begleiteten.

Kurz vor erreichen seiner Wohnanschrift bemerkte der 16-Jährige den Täter erneut und flüchtete in eine zufällig bereitstehende Straßenbahn.

Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben:

- ca. 185 cm groß - ca. 30-35 Jahre alt - südeuropäisches Erscheinungsbild - sprach gebrochen Deutsch

und trug eine dunkle Jeans, eine schwarze Jacke, dunkle Schuhe und eine dunkle Baseball-Mütze.

Die Kriminalpolizei Freiburg (Tel.: 0761-882-2880) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder zur gesuchten Person geben können.

