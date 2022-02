Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Motorrollerfahrerin leicht verletzt - Zeugenaufruf nach Lkw!

Freiburg (ots)

Am Donnerstagmorgen, 03.02.2022, ist die Fahrerin eines kleinen Motorrollers bei einem Verkehrsunfall in Lörrach leicht verletzt worden. Die 22 Jahre alte Frau und vor ihr eine 41-jährige Fiat-Fahrerin hatten gegen 10:20 Uhr vor einer roten Ampel in der Tüllinger Straße, zur B 317/Wiesentalstraße hin, angehalten. Um einem einbiegenden Lkw Platz zu machen, stieß die Fiat-Fahrerin zurück und touchierte den dahinterstehenden Roller. Die Rollerfahrerin stürzte in der Folge auf die Straße und verletzte sich dabei leicht. Der Roller wurde leicht beschädigt. Der Lkw setzte seine Fahrt fort. Von diesem ist bekannt, da er weiß war und einen Kastenaufbau hatte. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein bittet den Lkw-Fahrer oder Personen, die Hinweise zu dem Lkw geben können, sich unter der Telefonnummer 07621 9800-0 zu melden.

