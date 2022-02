Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Zwei leichtverletzte Fahrerinnen nach Verkehrsunfall

Freiburg (ots)

Am Mittwochnachmittag, 02.02.2022, haben sich in Laufenburg zwei Autofahrerinnen bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Gegen 15:00 Uhr war eine 54 Jahre alte Hyundai-Fahrerin an der Kreuzung Steinmatt/Gewerbe-/Himmelreichstraße mit einem von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten BMW kollidiert. Die Hyundai- und die 49-jährige BMW-Fahrerin erlitten leichte Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei ca. 18000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell