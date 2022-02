Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eimeldingen: Vorfahrtsverletzung - ein Leichtverletzter - hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Ein 58-jähriger Pkw-Fahrer wollte am Mittwoch, 02.02.2022, gegen 18.30 Uhr, an der Anschlussstelle Eimeldingen von der Autobahn kommend auf die Bundesstraße 3 in Richtung Eimeldingen abbiegen. Dabei übersah er einen von Binzen kommenden Kleintransporter, welcher von der Bundesstraße auf die Autobahn auffahren wollte. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision. Der 44-jährige Fahrer des Kleintransporters wurde leicht verletzt. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

