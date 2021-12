Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbrüche in zwei Gartenhäuser

Ludwigshafen (ots)

Zwischen dem 23.12.2021 und dem 26.12.2021 brachen unbekannte Täter in zwei Gartenhäuser in einer Kleingartenanlage in der Teichgasse ein. Bei einem Gartenhaus steht noch nicht fest, ob und was gestohlen worden ist. Aus dem anderen Gartenhaus wurden unter anderem zwei Akkuschrauber sowie Küchenutensilien gestohlen.

Wer etwas gesehen hat und Angaben zu den unbekannten Tätern geben kann, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu wenden.

