Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 36-Jähriger kommt von Fahrbahn ab

Ludwigshafen (ots)

Am 26.12.2021, gegen 08:00 Uhr, fuhr ein 36-Jähriger mit seinem BMW auf der Brunckstraße in Fahrtrichtung Friesenheimer Straße. Etwa 50 Meter hinter der Straßenbahnhaltestelle Ammoniakstraße kam er von der Fahrbahn nach rechts ab, touchierte mehrere Verkehrsschilder und fuhr schließlich frontal gegen eine Ampel. Der 36-Jährige wurde verletzt und kam ins Krankenhaus. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest sowie ein Drogenschnelltest waren negativ. Durch den Zusammenstoß entstand sowohl am Auto als auch an den Verkehrszeichen und der Ampel erheblicher Sachschaden. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und die Ampel nicht mehr betriebsbereit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell