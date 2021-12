Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar) Gegen geparktes Auto gefahren - Geschädigter gesucht (19.12.2021)

Oberndorf am Neckar (ots)

Am Sonntagmorgen zwischen 6 Uhr und 7 Uhr ist ein Autofahrer mit seinem Fahrzeug in der Pfalzstraße, auf Höhe der Hausnummer 1, gegen ein geparktes Auto gefahren. Der Mann entfernte sich zunächst unerlaubt von der Unfallstelle, meldete sich jedoch kurze Zeit später bei der Polizei. Diese sucht nun den Besitzer des beschädigten Autos. Es ist lediglich bekannt, dass es sich um ein weißes Auto handelt, das in besagtem Zeitraum am linken Fahrbahnrand zwischen Sparkasse und Seniorenheim abgestellt war und das bei dem Unfall an der rechten hinteren Seite beschädigt wurde. Hinweise nimmt das Polizeirevier Oberndorf (Tel. 07423 8101-0) entgegen.

