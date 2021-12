Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Sonne blendet Autofahrer

Auffahrunfall (19.12.2021)

Furtwangen (ots)

Eine tiefstehende Sonne hat am Sonntagmorgen gegen 9 Uhr auf der Allmendstraße zu einem Unfall geführt. Ein 83-jähriger VW Golf Fahrer fuhr in Richtung Vöhrenbach. Dabei blendete ihn die Sonne so stark, dass er am rechten Fahrbahn anhalten musstte. Ein nachfolgender 25-jähriger, ebenfalls mit einem VW Golf, erkannte das stehende Auto zu spät, da auch ihn die Sonne blendete. Beim Auffahren gab es keine Verletzten. Den Sachschaden schätzte die Polizei auf insgesamt rund 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell