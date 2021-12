Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auto landet auf dem Dach

Fahrer bleibt unverletzt (19.12.2021)

Tuningen (ots)

Einen Unfall verursacht hat ein Autofahrer am Sonntagabend gegen 21.30 Uhr auf der Landesstraße 173 zwischen Mühlhausen und Tuningen. Ein 38-jähriger VW Fahrer geriet auf eisglatter Fahrbahn ins Schleudern und kam von der Straße ab. Das Auto rutschte in einen Graben und kam auf dem Dach zum Liegen, der Fahrer blieb unverletzt. Am VW entstand Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Ein Abschleppdienst barg den Wagen und transportierte ihn ab.

