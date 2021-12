Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schönwald

Schwarzwald-Baar-Kreis) Kind verunglückt am Skilift (19.12.2021)

Schönwald (ots)

Zu einem Skiunfall gekommen ist es am Sonntag gegen 13.30 Uhr im Bereich Weißenbach an einer Skiliftanlage. Ein 12-jähriges Mädchen war am einem Kinderhang zu schnell unterwegs und konnte vor einem Kiosk nicht mehr rechtzeitig zum Stehen kommen. Sie prallte gegen eine Glasscheibe des Kiosks, die dadurch zersplitterte. Das Kind zog sich schwere Verletzungen zu. Helfer der Bergwacht kümmerten sich sofort um die Verletzte, die ein Rettungshubschrauber nach ihrer Erstversorgung in eine Unfallklinik flog. Der Betreiber des Kiosks erlitt durch das zersplitternde Glas eine oberflächliche Schnittwunde, die keiner ärztlichen Versorgung bedurfte.

