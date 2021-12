Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Autofahrer prallt gegen Straßenlaterne und flüchtet zu Fuß (19.12.2021)

Donaueschingen (ots)

Eine Unfallflucht begangen hat ein Autofahrer am Sonntagabend gegen 19 Uhr auf der "Neue-Wolterdinger-Straße". Ein 41-jähriger Autofahrer kam mit einem Mercedes C 200 -Kombi in einer Linkskurve nach rechts von der Straße ab und prallte gegen eine Straßenlaterne. Durch die Wucht des Aufpralls knickte die Laterne vollständig um. Der Fahrer ließ das Auto wenige Meter von der Unfallstelle entfernt stehen und ging davon, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro zu kümmern. Den Schaden am Mercedes schätzte die Polizei auf rund 3.000 Euro. Sie ermittelt nun gegen den Mann wegen Unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle.

