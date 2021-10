Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Zahlreiche Verkehrsunfallfluchten

Dienstgebiet PI Straßenhaus (ots)

Im Verlauf des vergangenen Wochenendes sind der Polizeiinspektion Straßenhaus 7 Verkehrsunfälle gemeldet worden, bei denen sich der oder die Unfallverursacher* in unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. In einem Fall konnte der flüchtige Unfallverusacher ermittelt werden.

In den anderen Fällen sind polizeiliche Ermittlungen zur Feststellungen des Unfallverursachers / der Unfallverursacherin aufgenommen worden. Hierbei hofft die Polizei auch auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Unfallflucht kein Kavaliersdelikt. Es ist eine Straftat mit empfindlichen Folgen. Es drohen Geldstrafe, Punkte, Fahrverbot und Führerscheinentzug.

Windhagen - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag befuhr ein*e bisher unbekannte*r Verkehrsteilnehmer*in die Kreisstraße 28 (Reinhard - Wirtgen - Straße) in Windhagen. Kurz vor dem Ortsteil Hohn fuhr der / die Fahrer*in über den vorderen Teil einer Verkehrsinsel. An der Insel entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 EUR.

Straßenhaus - Am Freitagmorgen kam es um 09:55 Uhr auf der Bundesstraße 256 in Straßenhaus zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. An einer Engstelle berührten sich die jeweils linken Außenspiegel der begegnenden Fahrzeuge. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug handelt es sich um einen älteren weißen Omnibus. Bei dem Fahrzeug des Geschädigten handelt es sich um einen Sattelzug. Während der Fahrer des Sattelzuges an der Unfallstelle wartete, entfernte sich der Omnibusfahrer unerlaubt von der Unfallstelle.

Buchholz (WW) - Am Freitagmorgen erhielt die Polizeiinspektion Straßenhaus Kenntnis über eine Verkehrsunfallflucht in Buchholz (WW), Am Sportplatz. An der dortigen Grundschule wurde zwecks Bauarbeiten eine Versorgungsbrücke für die Stromversorgung der Baustelle eingerichtet. Diese wurde augenscheinlich durch ein hohes Fahrzeug beschädigt.

Straßenhaus - Am Freitagmittag ist im Zeitraum von 12:35 Uhr bis 13:00 Uhr auf dem REWE Parkplatz in Straßenhaus ein ordnungsgemäß geparkter PKW Mercedes Benz im Bereich des linken Fahrzeughecks beschädigt worden.

Pleckhausen - Am Freitagnachmittag wurde im Zeitraum von 14:15 Uhr bis 14:40 Uhr im Kreuzhardsweg in Pleckhausen ein ordnungsgemäß geparkter PKW Mercedes Benz im Bereich der rechten Fahrzeugseite beschädigt.

Windhagen - In der Nacht von Freitag aus Samstag ist in Windhagen, Am Steinhohn, ein PKW beschädigt worden, der auf einem geschotterten Platz vor dem Anwesen des Geschädigten abgestellt war.

Der oder / die Unfallverursacher* in entfernten sich jeweils unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden

Asbach - Am Samstagmorgen ist ein ordnungsgeparkter PKW in der Mehrbachstraße in Asbach von einem vorbeifahrenden PKW touchiert worden. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Der Fahrer konnte im Rahmen der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen ermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell