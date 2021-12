Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Alkoholisierter Fahrzeuglenker wehrt sich gegen Blutentnahme (19.12.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Ein 26-jähriger Fahrzeuglenker wurde am frühen Sonntagmorgen gegen 02:10 Uhr in der Gluckstraße in Schwenningen einer Kontrolle unterzogen. Er war zuvor mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,32 Promille. Gegen die erforderliche Blutentnahme auf dem Polizeirevier wehrte er sich heftig, so dass er durch mehrere Beamte fixiert werden musste um diese zu ermöglichen. Sein Führerschein wurde einbehalten, eine Strafanzeige an die Staatsanwalt Konstanz folgt.

