Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz, Lkrs KN) Angezündete Papiermülltonne (18.12.2021)

Konstanz (ots)

Zu einer Sachbeschädigung durch Brandlegung kam es in der vergangenen Nacht (18.12.2021), gg. 00:20 Uhr, in der Sankt-Gebhard-Straße in Konstanz. Bislang unbekannte Täterschaft entzündete die Kartonabfälle in einer Mülltonne, so dass diese vollständig abbrannte. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

