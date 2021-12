Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Fußgängerin von Pkw erfasst/Zeugensuche (19.12.2021)

Donaueschingen (ots)

Am 19.12.2021 gegen 00:00 Uhr überquerte eine 36-jährige Frau im Bereich des Musikantenbrunnens die Fahrbahn von der Sparkasse kommend in Richtung Karlstraße. Sie wurde hierbei von einem Pkw erfasst, welcher in Richtung Villinger Straße unterwegs war. Der Pkw-Lenker flüchtete nach der Kollision vom Unfallort, ohne sich um die verletzte Fußgängerin zu kümmern. Diese erlitt leichte Verletzungen im Gesicht und am Arm, welche eine ärztliche Behandlung erforderten. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen graufarbenen Kleinwagen gehandelt haben. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Donaueschingen, Tel.: 0771/837830, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell