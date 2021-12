Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz, Lkrs. KN) Alkoholisierter Mann schlägt Heckscheibe eines Pkw ein (17.12.2021)

Konstanz (ots)

In der vergangenen Nacht (17.12.2021), gegen 23:15 Uhr wurde über Notruf durch Zeugen mitgeteilt, dass ein junger Mann soeben grundlos die Heckscheibe eines geparkten Pkw Peugeot in der "Von-Emmich-Straße" Einmündung Tenbrinkstraße in Konstanz eingeschlagen habe. Der 24-jährige Tatverdächtige war in Begleitung einer Frau, welche beim Eintreffen der Polizei zum Ort des Geschehens zurückkam und mitteilte, dass ihr Freund das Fahrzeug beschädigt hat. Auch der nicht unerheblich alkoholisierte Tatverdächtige erschien erneut an dem Pkw. Einen Grund für die Sachbeschädigung konnte nicht ermittelt werden. Am Peugeot entstand Sachschaden in Höhe von ca. 600 Euro.

