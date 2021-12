Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Täter wird bei Einbruch in Fachwerkhaus überrascht

Hamm-Rhynern (ots)

Ein unbekannter Täter brach am Mittwoch, 08. Dezember, gegen 13.15 Uhr, in ein Fachwerkhaus in der Goldbrinkstraße ein.

Durch eine eingeschlagene Scheibe gelangte der Täter ins Haus und wurde während der Tatausführung durch den Eigentümer überrascht. Er flüchtete vom Tatort und entwendete zwei Laptops, sowie Bargeld.

Der männliche Täter war zirka 170cm groß, von schlanker Statur und trug eine Kapuzenjacke.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (av)

