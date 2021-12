Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ladendiebe festgenommen

Schwabhausen (Landkreis Gotha) (ots)

Am gestrigen Tag kam es kurz nach 15.30 Uhr in einem Baumarkt in der Gottlieb-Daimler-Straße zu einem Ladendiebstahl. Die zwei Täter versuchten den Kassenbereich mit zwei Mischbatterien zu passieren, ohne dafür zu bezahlen. Ein mutiger Zeuge erkannte die Situation und stellte die 37 und 51 Jahre alten Männer. Das Beutegut hatte einen Wert von über 500 Euro. Die Polizei wurde umgehend informiert und nahm die beiden Tatverdächtigen fest. Gegen sie wird nun u.a. wegen Ladendiebstahls ermittelt, sie konnten die Dienststelle am heutigen Tag verlassen. (db)

