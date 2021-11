Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Körperverletzung, Zeugen gesucht

Heinsberg-Oberbruch (ots)

Ein 39-jähriger Aachener wurde in der Nacht zu Sonntag (22. November) mehrfach von einem bisher unbekannten Mann attackiert. Gegen 3.20 Uhr war dieser zunächst scheinbar unvermittelt in einer Diskothek an der Boos-Fremery-Straße auf den 39-Jährigen losgegangen und hatte ihn mehrfach geschlagen. Ein Zeuge ging dazwischen. Etwa 20 Minuten später kam es dann erneut zu einem Zwischenfall vor dem Gebäude. Der 39-Jährige hielt sich auf dem Gehweg der Boos-Fremery-Straße auf, als ein Pkw auf der Fahrbahn hielt und auf der Beifahrerseite erneut der Angreifer ausstieg. Dieser schlug daraufhin offenbar wieder mehrfach auf den Aachener ein. Erneut schritt ein Zeuge ein, woraufhin der Unbekannte wieder ins Auto einstieg und davonfuhr.

Laut Beschreibung handelte es sich bei dem Angreifer um einen etwa 30 bis 40 Jahre alten und zirka 180 bis 185 Zentimeter großen Mann. Er hatte dunkelblonde, kurze Haare und eine normale Statur. Am Steuer des Pkw saß offenbar eine blonde Frau. Zwei weitere Personen saßen auf dem Rücksitz.

Die Polizei bittet Zeugen, welche die Zwischenfälle beobachtet haben oder Hinweise auf den Täter geben können, sich zu melden. Das Kriminalkommissariat West ist unter der Telefonnummer 02452 920 0 erreichbar. Es besteht alternativ die Möglichkeit, online das Hinweisportal der Polizei zu nutzen, https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell