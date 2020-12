Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Kupferkabel in Koblenz gestohlen

Koblenz (ots)

Am Montag, 28.12.2020 wurden Angestellte einer Recyclingfirma in der Hans-Böckler-Straße in Koblenz auf den Diebstahl von rund 150 Kg Kupferdraht aufmerksam, der sich offensichtlich in der Nacht zum 24.12.2020 zwischen 02.30 Uhr und 03.40 Uhr, auf deren Betriebsgelände ereignete. Unbekannte Täter betraten über die Bahngleise aus Richtung Fritz-Ludwig-Straße kommend, das Firmengelände. Dort nahmen sie die Kabel im Wert von rund 750 Euro an sich. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Koblenz 2, Telefon: 0261-1032911.

