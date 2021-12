Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: unfallflüchtig, berauscht und ohne Fahrerlaubnis

Griesheim (Ilm-Kreis) (ots)

Gestern, gegen 09.20 Uhr befuhr ein 19-jähriger Fahrer eines VW die L3087 von Griesheim in Richtung Ilmenau, als ihn ein bis dahin unbekannter Fahrer eines Audi überholte. Bei dem Überholvorgang touchierte der Außenspiegel des Audi, den des VW. Als die beiden Fahrzeugführer in der Folge miteinander sprachen und der 19-Jährige die Polizei rief, flüchtete der Fahrer des Audi. Durch umgehend eingeleitete Ermittlungsmaßnahmen und umfangreiche Fahndungsmaßnahmen der Polizei Ilmenau, konnte der Unfallflüchtige wenig später in Dörnfeld festgestellt werden. Es stellte sich heraus, dass der 54-jährige Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, außerdem zeigte ein durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von rund 1,6 Promille. Der Mann wurde zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Ihn erwarten nun mehrere Verfahren. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell