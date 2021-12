Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unter Einfluss von Alkohol

Amt Wachsenburg (Ilm-Kreis) (ots)

Am heutigen Morgen, gegen 07.35 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass ein Fahrzeug im Bereich Amt Wachsenburg Schlängellinien fuhr. Die Polizei Ilmenau leitete umgehend Maßnahmen ein und konnte die potentielle Fahrerin des VW an ihrer Wohnanschrift antreffen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest wies einen Wert von rund 3,6 Promille auf. Die 36-jährige Frau wurde zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell