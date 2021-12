Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Trickbetrug am Telefon

Gerstungen (Wartburgkreis) (ots)

Am gestrigen Morgen, gegen 08.30 Uhr bekam ein Mitte 50-Jähriger einen Anruf eines angeblichen Mitarbeiters von "Microsoft". Der unbekannte Anrufer gab an, dass der Mann einem Hackerangriff zum Opfer gefallen sei und man nun gemeinsam Firewalls installieren müsse. Der Angerufene gab in dem Gespräch persönliche Daten von sich Preis, sodass die Betrüger auf dessen Konto zugreifen konnten. Dem Mann entstand ein Schaden von ungefähr 5.000 Euro. Ein ähnlicher Fall ereignete sich im Landkreis Gotha, hier wurde eine Frau sogar um circa 10.000 Euro betrogen. Die Polizei weist nochmals darauf hin: geben Sie keine persönlichen Daten von sich Preis, lassen Sie sich nicht drängen oder unter Druck setzen, beenden Sie solche Anrufe umgehend und wenden Sie sich an eine Polizeidienststelle. Angehörigen wird empfohlen mit ihren Eltern über diese Art Betrugsmasche zu sprechen. Weitergehende Informationen zu diesem Thema finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/falsche-microsoft-mitarbeiter/ oder bei der polizeilichen Beratungsstelle der Landepolizeiinspektion Gotha unter der Rufnummer 03621-781504. (jd)

