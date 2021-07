Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in Schule

Hagen-Wehringhausen (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Zeit von Mittwochnachmittag (07.07.2021) bis Donnerstagmorgen in die Emil-Schumacher-Schule in der Siemensstraße ein. Gegen 06.30 Uhr fiel dem 45-jährigen Objektbetreuer eine eingeschlagene Scheibe eines Abstellraumes für Sport- und Spielgeräte auf, welcher sich auf dem Schulhof befindet. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme konnten keine Angaben zu entwendeten Gegenständen gemacht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen werden unter der 02331 - 986 2066 erbeten. (sch)

